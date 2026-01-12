Aeroporto e casos de legionella dominam reunião do executivo de Benavente

O período antes da ordem do dia da reunião de câmara de Benavente ficou marcado pelo debate em torno do aeroporto, com os vereadores da oposição a manifestarem desagrado pelo facto de terem sido convidados apenas para parte da reunião realizada com o ministro das Infra-estruturas, Miguel Pinto Luz.

Em resposta às críticas, a presidente da câmara, Sónia Ferreira, sublinhou que a intenção do executivo foi convidar todos os eleitos e os presidentes das juntas de freguesia de Santo Estêvão e Samora Correia, recordando que, nos últimos quatro anos, quando integrou o executivo anterior enquanto vereadora, nunca foi convidada para reuniões com membros do Governo.

A localização das pistas do futuro aeroporto foi outro dos pontos que gerou discussão entre os eleitos, com posições divergentes quanto ao impacto territorial e às opções em análise.

Ainda no período antes da ordem do dia, o executivo deu conta da detecção de dois casos de legionella, um no Complexo Desportivo dos Camarinhais, em Benavente, e outro na Escola Básica e Secundária Professor João Fernandes Pratas, em Samora Correia, situação que levou à interdição preventiva dos balneários onde foi identificada a presença da bactéria.

Segundo foi referido, as interdições mantêm-se enquanto decorrem os procedimentos técnicos e de desinfecção previstos, estando a situação a ser acompanhada pelas entidades competentes.

A reunião incluiu ainda a apreciação de vários pontos constantes da ordem de trabalhos, relacionados com a gestão corrente do município, aprovados pelo executivo, servindo estes apenas de enquadramento ao debate político e às questões de saúde pública que dominaram a sessão.