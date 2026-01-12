Arranca construção de parque de estacionamento em Aveiras de Cima

Obra municipal orçada em cerca de 157 mil euros tem como objectivo melhorar as condições de mobilidade em Aveiras de Cima.

A empreitada de construção de um novo parque de estacionamento em Aveiras de Cima, em área entre a Rua António Amaro dos Santos e a Travessa da Fonte Santa, vai arrancar nos próximos dias, informa a Câmara de Azambuja, responsável pela obra.

O novo parque de estacionamento vai contar com 76 lugares de estacionamento para veículos ligeiros, numa área total aproximada de 2 950 m², “contribuindo para a melhoria das condições de mobilidade, organização do trânsito e estacionamento bem no centro da vila”.

A intervenção, que resulta de um investimento de cerca de 157 mil euros, inclui trabalhos de modelação do terreno, pavimentação betuminosa, drenagem de águas pluviais e sinalização vertical e horizontal. Os lugares de estacionamento vão ser marcados no pavimento e acompanhados por sinalização regulamentar, estando também prevista a consolidação do talude existente no limite sul do terreno.