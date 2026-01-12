uma parceria com o Jornal Expresso
12/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 12-01-2026 15:41

Arranca construção de parque de estacionamento em Aveiras de Cima

obras em estrada
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Obra municipal orçada em cerca de 157 mil euros tem como objectivo melhorar as condições de mobilidade em Aveiras de Cima.

A empreitada de construção de um novo parque de estacionamento em Aveiras de Cima, em área entre a Rua António Amaro dos Santos e a Travessa da Fonte Santa, vai arrancar nos próximos dias, informa a Câmara de Azambuja, responsável pela obra.

O novo parque de estacionamento vai contar com 76 lugares de estacionamento para veículos ligeiros, numa área total aproximada de 2 950 m², “contribuindo para a melhoria das condições de mobilidade, organização do trânsito e estacionamento bem no centro da vila”.

A intervenção, que resulta de um investimento de cerca de 157 mil euros, inclui trabalhos de modelação do terreno, pavimentação betuminosa, drenagem de águas pluviais e sinalização vertical e horizontal. Os lugares de estacionamento vão ser marcados no pavimento e acompanhados por sinalização regulamentar, estando também prevista a consolidação do talude existente no limite sul do terreno.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar