Autarcas de Rio de Moinhos aprovam moção em defesa da farmácia

A Assembleia de Freguesia de Rio de Moinhos aprovou por unanimidade, na sua mais recente sessão ordinária, uma moção em defesa da permanência da Farmácia de Rio de Moinhos, considerando este serviço essencial para a população local e para freguesias limítrofes do norte do concelho de Abrantes.



Na moção agora aprovada, os eleitos sublinham que a farmácia é o único ponto de acesso a medicamentos e a cuidados farmacêuticos primários para cerca de mil habitantes, muitos dos quais idosos e com mobilidade reduzida, num território onde os transportes públicos são escassos. A proximidade a serviços de saúde é apontada como um direito fundamental e um factor determinante para a coesão social e territorial.



O documento destaca ainda o papel insubstituível que a farmácia desempenha no apoio à população mais vulnerável, alertando que um eventual encerramento ou transferência do serviço para a cidade de Abrantes representaria um grave retrocesso na qualidade de vida, na segurança sanitária local e no combate à desertificação das freguesias rurais.



A Assembleia de Freguesia manifesta, assim, o seu repúdio contra qualquer intenção de retirada da farmácia de Rio de Moinhos e exige o desenvolvimento de todas as diligências políticas e administrativas necessárias junto da gerência da farmácia, da Câmara Municipal de Abrantes e do INFARMED. Após a aprovação unânime, a moção foi enviada à Mesa da Assembleia Municipal de Abrantes, à Direcção do INFARMED e ao Ministério da Saúde.