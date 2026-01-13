uma parceria com o Jornal Expresso
13/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 13-01-2026 10:00

Autarcas de Rio de Moinhos aprovam moção em defesa da farmácia

Autarcas de Rio de Moinhos aprovam moção em defesa da farmácia
foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Eleitos sublinham que a farmácia de Rio de Moinhos é o único ponto de acesso a medicamentos e a cuidados farmacêuticos primários da freguesia para cerca de mil habitantes.

A Assembleia de Freguesia de Rio de Moinhos aprovou por unanimidade, na sua mais recente sessão ordinária, uma moção em defesa da permanência da Farmácia de Rio de Moinhos, considerando este serviço essencial para a população local e para freguesias limítrofes do norte do concelho de Abrantes.

Na moção agora aprovada, os eleitos sublinham que a farmácia é o único ponto de acesso a medicamentos e a cuidados farmacêuticos primários para cerca de mil habitantes, muitos dos quais idosos e com mobilidade reduzida, num território onde os transportes públicos são escassos. A proximidade a serviços de saúde é apontada como um direito fundamental e um factor determinante para a coesão social e territorial.

O documento destaca ainda o papel insubstituível que a farmácia desempenha no apoio à população mais vulnerável, alertando que um eventual encerramento ou transferência do serviço para a cidade de Abrantes representaria um grave retrocesso na qualidade de vida, na segurança sanitária local e no combate à desertificação das freguesias rurais.

A Assembleia de Freguesia manifesta, assim, o seu repúdio contra qualquer intenção de retirada da farmácia de Rio de Moinhos e exige o desenvolvimento de todas as diligências políticas e administrativas necessárias junto da gerência da farmácia, da Câmara Municipal de Abrantes e do INFARMED. Após a aprovação unânime, a moção foi enviada à Mesa da Assembleia Municipal de Abrantes, à Direcção do INFARMED e ao Ministério da Saúde.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar