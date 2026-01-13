Azambuja aprova orçamento de 32,6 milhões de euros para 2026

Orçamento Municipal de Azambuja para 2026 foi aprovado por maioria, com prioridades na educação, ambiente e saneamento.

O Orçamento Municipal de Azambuja para o ano de 2026 foi aprovado, por maioria, na reunião da Assembleia Municipal de Azambuja de 9 de Janeiro, no valor de 32,6 milhões de euros, tendo como prioridade a educação, o ambiente e o saneamento.

O maior investimento no orçamento será direccionado à área da educação, 23,1%, para o ambiente e saneamento está destinado um investimento de 19,4%, para a cultura, desporto, turismo e juventude será de 13,9% e para a modernização e reorganização dos serviços está previsto um investimento de 10,1%.

O documento, que contempla a proposta de orçamento municipal para 2026 e as Grandes Opções do Plano (2026-2030), foi aprovado por maioria com 12 votos favoráveis do PS e do presidente da junta de freguesia de Alcoentre (independente), 11 votos contra do PSD e do Chega e com quatro abstenções da CDU e dos presidentes de junta de freguesia de Aveiras de Baixo (PSD) e de Vila nova da Rainha (PSD).

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara Municipal da Azambuja, Silvino Lúcio (PS), indicou como principais projectos a renovação de escolas e construção de novos estabelecimentos, incluindo uma escola no centro escolar do Vale do Paraíso, a renovação de um estabelecimento em Aveiras de Cima e da Escola Secundária de Azambuja.

Na área do ambiente e do saneamento, o autarca referiu que pretende resolver “algumas pontas soltas” e manter o abastecimento de água potável, que já cobre 98% do município.

Na habitação, Silvino Lúcio destacou também a intenção de regenerar e recuperar as casas que pertenciam aos guardas que trabalhavam nos estabelecimentos prisionais de Vale Judeus e de Alcoentre, como a implementação de rendas a custos controlados em 24 habitações, em parceria com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).

O executivo da Câmara Municipal de Azambuja é composto por três eleitos do PS, incluindo o presidente, dois do PSD, um da CDU e um do Chega.

O PS e a CDU de Azambuja estabeleceram um acordo para garantir a estabilidade governativa da Câmara Municipal, cuja presidência foi conquista pelo socialista Silvino Lúcio sem maioria absoluta.