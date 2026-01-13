uma parceria com o Jornal Expresso
13/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 13-01-2026 15:16

Azambuja aprova orçamento de 32,6 milhões de euros para 2026

Azambuja aprova orçamento de 32,6 milhões de euros para 2026
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Orçamento Municipal de Azambuja para 2026 foi aprovado por maioria, com prioridades na educação, ambiente e saneamento.

O Orçamento Municipal de Azambuja para o ano de 2026 foi aprovado, por maioria, na reunião da Assembleia Municipal de Azambuja de 9 de Janeiro, no valor de 32,6 milhões de euros, tendo como prioridade a educação, o ambiente e o saneamento.

O maior investimento no orçamento será direccionado à área da educação, 23,1%, para o ambiente e saneamento está destinado um investimento de 19,4%, para a cultura, desporto, turismo e juventude será de 13,9% e para a modernização e reorganização dos serviços está previsto um investimento de 10,1%.

O documento, que contempla a proposta de orçamento municipal para 2026 e as Grandes Opções do Plano (2026-2030), foi aprovado por maioria com 12 votos favoráveis do PS e do presidente da junta de freguesia de Alcoentre (independente), 11 votos contra do PSD e do Chega e com quatro abstenções da CDU e dos presidentes de junta de freguesia de Aveiras de Baixo (PSD) e de Vila nova da Rainha (PSD).

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara Municipal da Azambuja, Silvino Lúcio (PS), indicou como principais projectos a renovação de escolas e construção de novos estabelecimentos, incluindo uma escola no centro escolar do Vale do Paraíso, a renovação de um estabelecimento em Aveiras de Cima e da Escola Secundária de Azambuja.

Na área do ambiente e do saneamento, o autarca referiu que pretende resolver “algumas pontas soltas” e manter o abastecimento de água potável, que já cobre 98% do município.

Na habitação, Silvino Lúcio destacou também a intenção de regenerar e recuperar as casas que pertenciam aos guardas que trabalhavam nos estabelecimentos prisionais de Vale Judeus e de Alcoentre, como a implementação de rendas a custos controlados em 24 habitações, em parceria com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).

O executivo da Câmara Municipal de Azambuja é composto por três eleitos do PS, incluindo o presidente, dois do PSD, um da CDU e um do Chega.
O PS e a CDU de Azambuja estabeleceram um acordo para garantir a estabilidade governativa da Câmara Municipal, cuja presidência foi conquista pelo socialista Silvino Lúcio sem maioria absoluta.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar