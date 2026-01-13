uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 13-01-2026 19:24

Inês Barroso prolonga suspensão de mandato na Câmara de Santarém

Vereadora do PSD tem estado afastada das lides autárquicas por razões de saúde

A vereadora da Câmara de Santarém Inês Barroso (PSD) requereu a prorrogação da suspensão de mandato por mais 239 dias, até final de Agosto de 2026, por motivos de saúde que impossibilitam temporariamente o exercício pleno das funções inerentes ao mandato. O assunto foi a conhecimento do executivo na última reunião de câmara, onde foram formulados votos de rápidas melhoras.
Inês Barroso já tinha pedido uma primeira suspensão de mandato, por 60 dias, com efeitos a partir de 5 de Novembro de 2025, pelas mesmas razões. Segunda da lista da coligação AD (PSD/CDS) à Câmara de Santarém, e também deputada à Assembleia da República, Inês Barroso tem sido substituída na autarquia por Teresa Ferreira, que está a desempenhar as funções a tempo inteiro e com vários pelouros atribuídos.

