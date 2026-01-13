Pedro Ribeiro chama Estaline a João Leite

Na guerra de acusações com o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, o líder da oposição socialista e ex-presidente da Câmara de Almeirim esquece-se que já fez igual ou pior ao que critica. Pedro Ribeiro reagiu a uma fotografia publicada na página de João Leite, tirada numa iniciativa na freguesia de Moçarria, criticando o facto de terem sido apagados os vereadores do PS para aparecer apenas o presidente da junta, Dário Santos, e a vereadora da maioria social-democrata, Teresa Ferreira. Mas o ex-autarca publicou fotos oficiais de uma cerimónia em Almeirim com o rosto do jornalista, do director editorial e da directora executiva de O MIRANTE tapados com um desenho tosco, o que tornou a situação ridícula.

Diz Pedro Ribeiro que se fartou de rir por causa da foto nas páginas das redes sociais do presidente de Santarém. Mas na altura em que foi avisado, criticado e alvo de notícia em relação às fotos publicadas por ele e pela Câmara de Almeirim que então dirigia, não pediu desculpa e ainda desculpou o funcionário que fez o arranjo gráfico de mau gosto, Rui Louraço, sabendo que este esteve envolvido em polémicas noticiadas por O MIRANTE. Os jornalistas estavam a acompanhar a cerimónia de inauguração do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), realizada a 6 de Dezembro de 2019.

As fotos que Pedro Ribeiro publicou só foram retiradas mais de 24 horas depois, quando tomou consciência da polémica visto que o assunto estava a ser noticiado em outros órgãos de comunicação social da região. Na altura O MIRANTE informou que a atitude de Rui Louraço, com a anuência do então presidente, só podia estar relacionada com o facto de não ter gostado de ter sido notícia em O MIRANTE aquando do concurso polémico que o colocou na função de relações públicas e também devido à acumulação de funções privadas enquanto funcionário da câmara.

Vereador diz que isto o faz lembrar Estaline e presidente diz que o opositor se acha o centro do mundo

Sobre a foto de João Leite, o vereador comenta que teve um momento de dúvida existencial e prosseguiu: “O que vale é que a minha mulher acredita em mim, caso contrário ainda tinha problemas cá em casa a explicar como é que desapareci de uma fotografia”. O autarca socialista disse ainda nas redes sociais que “fica mal a um presidente fazer isto, apesar de ser no seu Facebook pessoal”, acrescentando que isto o fez “lembrar Estaline, que também tinha esta mania curiosa de reescrever a história através das fotografias”.

O presidente da Câmara de Santarém respondeu, dizendo que só o faz por causa da tentativa absurda de o colar a um ditador, salientando que “a publicação em causa revela alguém que se acha o centro do mundo e que não olha a meios para dizer seja o que for, mesmo quando isso implica distorcer factos, exagerar situações banais e recorrer a comparações históricas que roçam o caricato”. João Leite realça que basta olhar para as suas redes sociais para se verificar que Pedro Ribeiro aparece inúmeras vezes. E termina: “uma das conclusões que retiro da publicação do vereador da oposição, para além do ridículo, é simples e quase enternecedora: até em casa tem dificuldades em fazer com que acreditem na sua palavra”.