uma parceria com o Jornal Expresso
13/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 13-01-2026 16:59

Sindicato de Polícia pede demissão da ministra da Administração Interna

Sindicato de Polícia pede demissão da ministra da Administração Interna
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Sinapol responsabiliza ministra pelo desperdício de quase 40 milhões na área das migrações e asilo.

O Sindicato Nacional de Polícia (Sinapol) pediu a demissão da ministra da Administração Interna, responsabilizando-a pelo desperdício de quase 40 milhões na área das migrações e asilo enquanto alega não ter verbas para aumentar os salários dos polícias.
Em causa está o facto de Portugal ter sido sujeito a uma coima por parte da União Europeia de 8,4 milhões de euros por recusar acolher quatro centenas de refugiados e de o Governo ter retirado a construção dos Centros de Instalação Temporária (CIT) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que contavam com 30 milhões de euros de financiamento, segundo o sindicato.
Quanto aos CIT, o governo já prometeu que os dois novos equipamentos - essenciais para a detenção de estrangeiros com processos de retorno em curso - vai avançar, mesmo sem as verbas do PRR.
"Este prejuízo resulta exclusivamente da incapacidade de executar um projecto essencial, obrigando agora o Estado português a suportar custos que deveriam ter sido cobertos por fundos europeus", acusa o Sinapol.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar