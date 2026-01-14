Oposição critica executivo PS na Câmara de Alenquer por não ouvir juntas

Os vereadores da coligação TODOS, Francisco Guerra e Filipe Rogeiro, votaram contra a aprovação do Relatório de Acompanhamento e Monitorização da Execução do Contrato de Fornecimento e Montagem de Contentores Enterrados na última reunião de câmara de Alenquer de 2025. Uma posição justificada com a exclusão das Juntas de Freguesia do Carregado e Cadafais e de Olhalvo do processo de consulta sobre a instalação desses equipamentos, considerados essenciais pelas comunidades locais.

“Os presidentes de junta são os eleitos locais que vivem diariamente a realidade das populações e conhecem os problemas no terreno, devendo ser ouvidos e integrados nas decisões que afectam directamente as freguesias. No caso do Carregado, onde existem problemas gravíssimos nesta matéria, o seu presidente de junta, Marco Coelho, não foi consultado, assim como Hélder André, de Olhalvo, o que demonstra um afastamento da necessária proximidade democrática e da auscultação dos territórios”, referem os vereadores da oposição.

Apesar do reparo, o presidente da câmara, o socialista João Nicolau, manteve a proposta e explicou que o procedimento administrativo não é novo e por isso as juntas de freguesia já tinham sido todas contactadas. O contrato, celebrado com a empresa Sopsa Eco Innovation, S.A., prevê o fornecimento e instalação de 17 contentores enterrados para resíduos indiferenciados, oito contentores para plástico/metal, oito para papel/cartão e oito para vidro. A execução começou a 22 de Setembro de 2025, com a instalação parcial em determinados pontos do concelho, prevendo-se a conclusão dos trabalhos em Janeiro de 2026.

O ponto foi aprovado com os votos favoráveis do executivo PS e abstenção do vereador do Chega, Carlos Sequeira.