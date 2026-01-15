540 eleitores optaram pelo voto antecipado em Alenquer

O primeiro momento dedicado ao acto eleitoral que elegerá o próximo Presidente da República sucedeu no último domingo, 11 de janeiro, com o voto antecipado a decorrer por todo o país, incluindo em Alenquer.

Nos Paços do Concelho, havia 581 eleitores inscritos para exercer o seu direito de voto e quase 93% se deslocou às urnas para o fazer, contabilizando-se 540 votos nas duas mesas eleitorais.

Ao todo, votantes de 89 concelhos diferentes de Portugal continental, Madeira e Açores votaram em Alenquer, do qual 324 eleitores, com recenseamento feito no município, exerceram já o seu direito de voto nas Presidenciais'2026.

No próximo domingo, 18 de janeiro, entre as 8h00 e as 19h00, os eleitores de Alenquer podem votar numa das 71 mesas de voto disponíveis nas 11 freguesias do concelho.