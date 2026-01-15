uma parceria com o Jornal Expresso
15/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 15-01-2026 11:24

540 eleitores optaram pelo voto antecipado em Alenquer

votacao votos urna eleicoes
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Eleições presidenciais realizam-se no próximo domingo, 18 de Janeiro. Em Alenquer, o voto antecipado contou com mais de meia centena de eleitores.

O primeiro momento dedicado ao acto eleitoral que elegerá o próximo Presidente da República sucedeu no último domingo, 11 de janeiro, com o voto antecipado a decorrer por todo o país, incluindo em Alenquer.
Nos Paços do Concelho, havia 581 eleitores inscritos para exercer o seu direito de voto e quase 93% se deslocou às urnas para o fazer, contabilizando-se 540 votos nas duas mesas eleitorais.
Ao todo, votantes de 89 concelhos diferentes de Portugal continental, Madeira e Açores votaram em Alenquer, do qual 324 eleitores, com recenseamento feito no município, exerceram já o seu direito de voto nas Presidenciais'2026.
No próximo domingo, 18 de janeiro, entre as 8h00 e as 19h00, os eleitores de Alenquer podem votar numa das 71 mesas de voto disponíveis nas 11 freguesias do concelho.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar