Política | 15-01-2026 10:22
Quatro centenas votaram antecipadamente em Arruda dos Vinhos
Eleições presidenciais realizam-se no próximo domingo, 18 de Janeiro.
Mais de 400 pessoas participaram no voto antecipado realizado no concelho de Arruda dos Vinhos nos últimos dias, revelou o presidente do município, Carlos Alves (PS), em reunião de câmara. Segundo o autarca as votações decorreram dentro da normalidade e sem incidentes. As eleições presidenciais estão agendadas para o próximo domingo, 18 de Janeiro.
