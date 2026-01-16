uma parceria com o Jornal Expresso
16/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 16-01-2026 15:00

Águas de Santarém com seis milhões para obras em 2026

Águas de Santarém com seis milhões para obras em 2026
Ramiro Matos, presidente da Águas de Santarém (à direita), foi à reunião de câmara apresentar o orçamento da empresa para 2026
A empresa municipal Águas de Santarém prevê investimentos na ordem dos 6 milhões de euros durante o corrente ano nos sistemas de saneamento básico e de abastecimento de água.



A empresa municipal Águas de Santarém tem previsto um investimento a rondar os 6 milhões de euros em 2026, um aumento superior a 30 por cento face a 2025 e um dos orçamentos mais altos dos últimos anos, alavancado pelo recurso a fundos comunitários. Um dado que foi enfatizado pelo presidente do conselho de administração da empresa, Ramiro Matos, na última reunião de câmara, onde apresentou o orçamento para este ano de forma sucinta.
Para a área do saneamento básico estão previstos 3,35 milhões de euros para obras nos novos sistemas em Abitureiras e de São Vicente do Paul e a reabilitação da estação de tratamento de águas residuais (ETAR) de Pernes. Para o sector do abastecimento de água está alocada uma verba de 2,29 milhões de euros, contando-se entre os investimentos mais relevantes uma nova captação de água em Santarém, obras nas instalações da Ribeira de Santarém e na estabilização de um talude junto ao reservatório de Santa Catarina.
Ramiro Matos enunciou com alguns dos objectivos da empresa a modernização e expansão de infraestruturas, acções de educação ambiental, a manutenção do selo ERSAR que certifica a qualidade da água da rede pública e o investimento no capital humano, bem estar e formação contínua dos seus funcionários.
O tarifário da Águas de Santarém para 2026 sofreu uma actualização de 2,1%, em linha com a inflação prevista, continuando em vigor o tarifário social e o tarifário para famílias numerosas, que contemplam descontos na factura para quem deles beneficie.

Mudanças na administração

Na mesma reunião de câmara foi decidido nomear a ex-vereadora do PSD Ana Luís para substituir José Augusto Santos como vogal não executivo do conselho de administração da Águas de Santarém. José Augusto Santos, ex-presidente da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo e ex-vereador do PS na Câmara de Santarém, renunciou ao mandato na Águas de Santarém porque o PS decidiu, neste novo mandato, não assumir cargos nas estruturas municipais, ao contrário do que sucedeu no anterior mandato, quando existiu uma acordo de governação no município entre PSD e PS.
Foi ainda deliberado que o vereador Pedro Gouveia seja o representante da câmara municipal na assembleia-geral da Águas de Santarém, empresa que tem como accionista único o município de Santarém.

