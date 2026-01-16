Autarcas elegeram presidentes das CCDR propostos em acordo entre PSD e PS

Os candidatos a presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) propostos por PSD e PS, num acordo eleitoral, foram eleitos, em eleições indirectas, por colégios de autarcas. Segundo o Ministério da Economia e da Coesão, num comunicado, foram eleitos Álvaro Santos (PSD) na CCDR-Norte, Ribau Esteves (PSD) no centro, Teresa Mourão Almeida (PS) em Lisboa e Vale do Tejo, Ricardo Pinheiro (PS) no Alentejo e José Apolinário (PS) no Algarve.

Foram também eleitos pelos presidentes das câmaras do continente um vice-presidente por cada uma das cinco CCDR: Ricardo Bento (Norte), Nuno de Almeida (Centro) José Alho (Lisboa e Vale do Tejo), Aníbal Coelho da Costa (Alentejo) e Jorge Botelho (Algarve).

À excepção da CCDR-Norte, todas as restantes candidaturas eram únicas. No Norte era também candidato o até agora presidente da CCDR, António Cunha, que concorreu proposto por membros do colégio eleitoral.

Todos os candidatos eleitos foram escolhidos com base num acordo eleitoral entre PSD e PS, que acordaram a eleição de candidatos social-democratas para as CCDR do Norte e do Centro e socialistas para Lisboa e Vale do Tejo (LVT), Alentejo e Algarve.