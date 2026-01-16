Mesa da Assembleia de Coruche recusa ilegalidades apontadas pelo movimento Volta Coruche/25

A presidente da mesa da Assembleia Municipal de Coruche rejeitou as acusações de ilegalidades nas eleições para representantes do concelho na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), salientando que todas as decisões são tomadas “pelo plenário”.

“Todas as decisões são tomadas pelo plenário da Assembleia Municipal, sendo que quando existem dúvidas a mesa recorre aos serviços técnicos do município, mais concretamente, aos serviços jurídicos”, refere a presidente da mesa da Assembleia Municipal de Coruche, Susana Vitorino, numa resposta escrita enviada à Lusa a propósito de acusações feitas pelo movimento VOLTA Coruche/25.

Na quarta-feira, o movimento VOLTA Coruche/25 anunciou que vai recorrer aos tribunais para contestar o que considera terem sido ilegalidades nas eleições para representantes do concelho na Assembleia Intermunicipal da CIMLT, em Novembro.

Susana Vitorino diz ainda não se rever nas acusações do movimento, assegurando estar “tranquila” quanto aos procedimentos adoptados e “disponível para responder a todas as questões em instância superior”.