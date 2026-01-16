Nelson Cunha quer requalificação urgente da estação ferroviária do Entroncamento

O presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha (Chega), considera urgente a requalificação da Estação Ferroviária do Entroncamento, salientando que a intervenção é uma prioridade para o concelho, a mobilidade regional e a qualidade de vida da população. O autarca reuniu, no dia 5 de Janeiro, com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, para abordar a degradação da estação e a necessidade de reabilitação profunda do Bairro Ferroviário da Rua Latino Coelho, esperando que este ano os projectos comecem a ganhar forma.

No encontro com o ministro, o autarca sublinhou a importância estratégica da estação ferroviária, não apenas para o Entroncamento, mas para toda a região e a nível nacional, alertando para os impactos negativos da actual degradação do espaço a nível da segurança, do conforto dos utilizadores e para a atractividade urbana da própria cidade.

Foi também destacada a urgência de intervir no Bairro Ferroviário da Rua Latino Coelho, uma zona com elevado valor histórico e social na cidade, que carece de uma intervenção igualmente estruturante. Segundo Nelson Cunha, o ministro Miguel Pinto Luz mostrou abertura para analisar soluções e reconheceu a pertinência das preocupações apresentadas, tendo o mesmo assegurado que o seu próprio gabinete irá agendar uma reunião com a Infraestruturas de Portugal (IP), a fim de avaliar os projectos e passos necessários para a concretização das intervenções.

Uma estação cheia de problemas

O tema foi também debatido na reunião de câmara de 6 de Janeiro, tendo Nelson Cunha afirmado ter ficado satisfeito com a abertura demonstrada pelo ministro e sublinhando que o encontro foi um passo importante para alcançar soluções concretas. O vereador Mário Balsa (PS) elogiou a “pressão” exercida pelo executivo “junto da tutela”, alertando para o risco de o Entroncamento continuar a ser esquecido caso não exista pressão junto da administração central. O vereador destacou ainda o desconforto actual da estação, que o próprio utiliza com frequência, referindo problemas como a falta de abrigo, a passagem superior descoberta, escadas excessivas, elevadores frequentemente avariados e dificuldades acrescidas para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

O presidente da câmara confirmou que a estação já integra o plano de investimentos da IP e revelou que os projectos deverão iniciar-se ainda em 2026. O autarca explicou que na reunião com Miguel Pinto Luz foram abordados vários problemas mencionados pelo vereador Mário Balsa. “Vemos este assunto com pernas para andar e estamos com boas expectativas, porque foi-me passada a mensagem de que se vai começar a mexer cordelinhos já este ano, o que é muito bom”, concluiu Nelson Cunha.