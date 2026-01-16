Requalificação de habitação municipal em mau estado no Entroncamento prolongada até Abril

A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou por unanimidade, a 6 de Janeiro, a proposta de prorrogação do prazo da empreitada de reabilitação dos blocos da Rua General Humberto Delgado para Abril deste ano, contemplando a obra melhorias de acessibilidades, remodelação de cozinhas e instalações sanitárias.

O presidente da câmara, Nelson Cunha, salientou que o ritmo de execução da obra, registado até ao final de Novembro de 2025, torna “muito difícil” o cumprimento do prazo actualmente em vigor, fixado em 11 de Fevereiro de 2026. Perante este cenário, e tendo em conta os prazos impostos pelas entidades financiadoras, nomeadamente no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), foi proposta a prorrogação do prazo de execução até 30 de Abril de 2026, tendo o presidente afirmado que foi feito um conjunto de exigências ao empreiteiro, incluindo a apresentação de um novo plano de trabalhos ajustado ao prazo revisto, com cronograma financeiro e plano de pagamentos actualizados, bem como um planeamento semanal detalhado, com identificação dos apartamentos a intervir e das respectivas datas de início e conclusão. A fiscalização municipal ficará responsável pela análise e monitorização rigorosa desse planeamento, sendo igualmente exigido o reforço de meios humanos e a eliminação de “interrupções desnecessárias, de forma a recuperar ou minimizar o atraso já verificado”.

O vereador Rui Madeira manifestou dúvidas quanto à viabilidade do novo prazo, tendo em conta o histórico da obra e o ritmo “bastante reduzido” da intervenção até ao momento. O social-democrata questionou o presidente se não seria necessária uma acção mais incisiva por parte do município, sublinhando que está em causa uma obra com financiamento do PRR com data-limite para a sua conclusão. Nelson Cunha garantiu que partilha essa preocupação e que já foram realizadas reuniões com o empreiteiro para reforçar as exigências ao nível do planeamento semanal e do reforço de pessoal em obra. O autarca afirmou estar confiante no cumprimento do novo prazo, assegurando que a autarquia fará um acompanhamento semanal da evolução dos trabalhos e não exclui a aplicação de eventuais coimas, caso se justifique. Paralelamente, a câmara está a trabalhar em articulação com a Santa Casa da Misericórdia para assegurar, a partir deste Janeiro, alojamento provisório aos moradores dos apartamentos a intervir, de forma a criar melhores condições para a execução da obra.

Recorde-se que a empreitada de reabilitação dos blocos da Rua General Humberto Delgado arrancou em Março de 2024. A intervenção tem sido tema em reuniões de câmara e, em Setembro de 2025, motivou a intervenção de uma moradora, Cidália Anselmo, que denunciou más condições da habitação onde vive há mais de dois anos, com portas degradadas, armários inutilizáveis e problemas estruturais, classificando a situação como “desumana”. Na altura, a então presidente da câmara, Ilda Joaquim, explicou que a empreitada prevê a renovação integral das cozinhas, casas de banho e canalizações de todos os fogos, apelando a “um pouco mais de paciência” por parte dos moradores até à conclusão da obra.