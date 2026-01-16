Teresa Almeida reeleita para um segundo mandato à frente da CCDR-LVT

A arquiteta Teresa Almeida foi reeleita presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) com mais de 70% dos votos, segundo os resultados provisórios divulgados pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).

Teresa Almeida recandidatou-se a um segundo mandato à frente da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e foi eleita com uma boa percentagem de votos. José Alho também foi candidato a Vice-presidente e obteve igualmente excelente votação. Os candidatos tinham o apoio do PS e do PSD.

Em Teresa Almeida votaram 1.849 dos 1.998 eleitores inscritos, sendo que 1.298 votaram a favor. Houve 117 votos nulos e 434 em branco.

A candidatura a vice-presidente do biólogo José Alho, que também já exercia o cargo na CCDR-LVT, foi aprovada por 45 membros de um colégio eleitoral constituído pelo universo dos 52 presidentes de Câmaras da região. Houve ainda um voto em branco e um nulo.

Segundo o Ministério da Economia e da Coesão, nas eleições indiretas para as CCDR foram eleitos Álvaro Santos (PSD) na CCDR-Norte, Ribau Esteves (PSD) no Centro, Teresa Mourão Almeida (PS) em Lisboa e Vale do Tejo, Ricardo Pinheiro (PS) no Alentejo e José Apolinário (PS) no Algarve.

Foram também eleitos pelos presidentes das câmaras do continente um vice-presidente por cada uma das cinco CCDR: Ricardo Bento (Norte), Nuno Nascimento de Almeida (Centro), José Alho (Lisboa e Vale do Tejo), Aníbal Coelho da Costa (Alentejo) e Jorge Botelho (Algarve).

À exceção da CCDR-Norte, todas as restantes candidaturas eram únicas.

Todos os candidatos eleitos foram escolhidos com base num acordo eleitoral entre PSD e PS, que acordaram a eleição de candidatos sociais-democratas para as CCDR do Norte e do Centro e socialistas para Lisboa e Vale do Tejo (LVT), Alentejo e Algarve.

Os presidentes das CCDR são eleitos para um mandato de quatro anos por colégios eleitorais de autarcas das respetivas regiões, constituídos pelos presidentes de câmara, presidentes das assembleias municipais, vereadores eleitos e deputados municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia.



No total, puderam eleger os presidentes das CCDR mais de 10.700 autarcas do continente.