Política | 17-01-2026 07:00
Carlos Coutinho reconduzido como presidente da Viver Santarém
FOTO - CM Santarém
A Câmara de Santarém decidiu reconduzir Carlos Coutinho como presidente do conselho de administração da empresa municipal Viver Santarém para o mandato 2025-2029.
A Câmara de Santarém decidiu reconduzir Carlos Coutinho como presidente do conselho de administração da empresa municipal Viver Santarém para o mandato 2025-2029. Como vogais não executivos foram nomeados Ana Cristina Santos e João Pedro Amaral. A assembleia geral da Viver Santarém passa a ser presidida por Alfredo Silva, que tem como secretários Pedro Vargas e Vasco Tomás.
