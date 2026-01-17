Carlos Coutinho reconduzido como presidente da Viver Santarém

A Câmara de Santarém decidiu reconduzir Carlos Coutinho como presidente do conselho de administração da empresa municipal Viver Santarém para o mandato 2025-2029.

A Câmara de Santarém decidiu reconduzir Carlos Coutinho como presidente do conselho de administração da empresa municipal Viver Santarém para o mandato 2025-2029. Como vogais não executivos foram nomeados Ana Cristina Santos e João Pedro Amaral. A assembleia geral da Viver Santarém passa a ser presidida por Alfredo Silva, que tem como secretários Pedro Vargas e Vasco Tomás.