17/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 17-01-2026 21:00

Luís Jacob eleito presidente da União Distrital das IPSS de Santarém

Luís Jacob, presidente da União Distrital das IPSS de Santarém. FOTO – Facebook Luís Jacob
Integram ainda a equipa directiva David Catarino (vice-presidente), António Gaspar (secretário), José Carlos Rodrigues (tesoureiro) e o padre Ricardo Madeira (vogal).

Luís Jacob Jacinto foi eleito presidente da direcção da União Distrital das IPSS de Santarém. Integram ainda a equipa directiva David Catarino (vice-presidente), António Gaspar (secretário), José Carlos Rodrigues (tesoureiro) e o padre Ricardo Madeira (vogal), como efectivos.
A mesa da assembleia-geral da União Distrital das IPSS é liderada por José Simões Marques e tem ainda na sua composição José Godinho Maia e Isabel Paixão Salgueiro, como secretários. O conselho fiscal tem como presidente Luís Silva Amaral, sendo os vogais José Ribeiro Valbom e Filipa Isabel Martinho.

