Política | 17-01-2026 21:00
Luís Jacob eleito presidente da União Distrital das IPSS de Santarém
Luís Jacob, presidente da União Distrital das IPSS de Santarém. FOTO – Facebook Luís Jacob
Integram ainda a equipa directiva David Catarino (vice-presidente), António Gaspar (secretário), José Carlos Rodrigues (tesoureiro) e o padre Ricardo Madeira (vogal).
Luís Jacob Jacinto foi eleito presidente da direcção da União Distrital das IPSS de Santarém. Integram ainda a equipa directiva David Catarino (vice-presidente), António Gaspar (secretário), José Carlos Rodrigues (tesoureiro) e o padre Ricardo Madeira (vogal), como efectivos.
A mesa da assembleia-geral da União Distrital das IPSS é liderada por José Simões Marques e tem ainda na sua composição José Godinho Maia e Isabel Paixão Salgueiro, como secretários. O conselho fiscal tem como presidente Luís Silva Amaral, sendo os vogais José Ribeiro Valbom e Filipa Isabel Martinho.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1752
14-01-2026
Capa Vale Tejo
14-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar