Cinco negócios de Coruche recebem incentivos do programa Lojas Com Gente

Cinco novos contratos de concessão de incentivos do programa Lojas Com Gente foram celebrados no dia 6 de Janeiro, na Câmara Municipal de Coruche, abrangendo quatro novos apoios à instalação de negócios e uma adenda para prorrogação de um contrato já existente. Entre os novos contratos encontram-se dois institutos de beleza, num pacote de incentivos que inclui ainda uma pastelaria bem como uma loja de vestuário.

Foi igualmente assinada uma adenda ao contrato inicial de um instituto de beleza, permitindo a prorrogação do apoio à renda por mais seis meses. O programa Lojas Com Gente prevê medidas de apoio ao investimento no comércio local, com o objectivo de promover o desenvolvimento integrado do concelho de Coruche. O respectivo regulamento define as normas e condições de apoio à instalação de novas lojas nas Áreas de Reabilitação Urbana e à modernização dos estabelecimentos já existentes, procurando reforçar a atractividade do tecido comercial e a dinâmica económica do centro urbano.