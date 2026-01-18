Entroncamento prepara projecto para requalificar Rua dos Foros da Lameira

O estado da Rua dos Foros da Lameira e as condições de segurança na estrada entre o Parque do Bonito e a Atalaia estiveram em discussão na reunião de câmara do Entroncamento de 6 de Janeiro, após a vereadora Maria João Grácio (PSD) ter alertado para o mau estado do pavimento e para o perigo destes troços da cidade. A vereadora social-democrata descreveu a Rua dos Foros da Lameira como estando “completamente degradada”, com buracos que danificam viaturas e dificultam a circulação de quem ali passa diariamente, questionando se está prevista uma intervenção a curto prazo, tanto ao nível do alcatroamento como das bermas, que não têm passeios. A autarca chamou também a atenção para a estrada que liga a zona do Bonito à Atalaia, referindo que do lado de Vila Nova da Barquinha já decorrem obras de alargamento da via, perguntando se o Entroncamento prevê igualmente intervir, nomeadamente nas bermas e com sinalização para certas curvas que considerou serem perigosas.

O presidente da câmara, Nelson Cunha, reconheceu a gravidade do estado da rua, classificando-a como “dos piores troços do Entroncamento” e adiantou que está já em curso a preparação de um projecto para a zona. O autarca afirmou que se trata de uma intervenção complexa, devido a envolver problemas de saneamento e para com a ciclovia na rua adjacente. “Há ali uma problemática, em que temos ali uma zona que afunila e que não possibilita depois a questão da ciclovia, então há várias questões a ter em conta”, explicou. A técnica do departamento urbanístico, Sandra Santos, confirmou que o município está a estruturar um procedimento para o início do projecto, adiantando que já foi realizado o levantamento topográfico da zona, mas que é ainda necessário dialogar com vários proprietários, uma vez que o projecto contempla a possível criação de passeios.

Relativamente à estrada que faz ligação entre a zona do Bonito e a Atalaia, Nelson Cunha informou que tem mantido contactos com o presidente da câmara de Vila Nova da Barquinha sobre a situação, salientando tratar-se de um processo em análise, a ser acompanhado pelo município.