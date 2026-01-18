uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 18-01-2026 15:00

João Moutão na comissão permanente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos

João Moutão, presidente do Instituto Politécnico de Santarém - foto arquivo O MIRANTE
Presidente do Politécnico de Santarém passou a integrar órgão consultivo que tem como missão coadjuvar o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos num mandato que se prevê focado na valorização dos graus académicos e na internacionalização das instituições.

O presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, passou a integrar a comissão permanente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), o órgão de direcção que apoia a presidência na gestão estratégica do ensino superior politécnico em Portugal. A eleição dos novos órgãos sociais para o biénio 2026-2028 decorreu durante a reunião do plenário do CCISP realizada a 8 de Janeiro em Lisboa. O conselho coordenador dos institutos politécnicos continua a ser liderado por Luís Loures, presidente do Politécnico de Portalegre, e tem como vice-presidente Ângela Lemos, presidente do Politécnico de Setúbal.
A entrada de João Moutão para a comissão permanente reforça a presença e a influência do Instituto Politécnico de Santarém na definição das políticas públicas para o sector, considera a instituição. A comissão permanente é composta por cinco membros e tem como missão coadjuvar o presidente, Luís Loures, num mandato que se prevê focado na valorização dos graus académicos e na internacionalização das instituições.
Além de João Moutão e da vice-presidente Ângela Lemos, a nova comissão permanente do CCISP integra ainda António Belo (Politécnico de Lisboa) e Orlando Rodrigues (Politécnico de Bragança). O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos é o órgão de representação conjunta dos estabelecimentos de ensino superior público politécnico, integrando todos os institutos politécnicos do país e as escolas superiores não integradas.

