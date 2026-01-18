Mário Soares foi o presidente eleito com maior percentagem de votos desde 1976

Desde a instauração do regime democrático, apenas três Presidentes da República foram eleitos com mais de 60% dos votos, com Mário Soares a destacar-se como o chefe de Estado mais votado em eleições presidenciais, ao alcançar 70,35% no sufrágio de 1996.