18/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 18-01-2026 14:50

Mário Soares foi o presidente eleito com maior percentagem de votos desde 1976

Mário Soares
Desde a instauração do regime democrático, apenas três Presidentes da República foram eleitos com mais de 60% dos votos, com Mário Soares a destacar-se como o chefe de Estado mais votado em eleições presidenciais, ao alcançar 70,35% no sufrágio de 1996.

O histórico socialista Mário Soares foi o Presidente da República eleito com maior percentagem de votos, desde as primeiras eleições presidenciais portuguesas após o 25 de Abril de 1974, obtendo 70,35% no sufrágio de 1996. A seguir a Mário Soares, foi António Ramalho Eanes que conseguiu ser eleito com a mais alta percentagem de votos, conseguindo 61,59% na primeira eleição presidencial, em 1976.
Marcelo Rebelo de Sousa, que se despede da Presidência da República após atingir o limite de mandatos, foi o único outro chefe de Estado que conseguiu ultrapassar a barreira dos 60%: na sua reeleição, há cinco anos, foi a escolha de 60,66% dos votantes.

