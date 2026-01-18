Presidente da Câmara do Entroncamento afirma que no seu mandato vai haver mais animação na cidade

A ausência de iniciativas públicas para assinalar a passagem de ano no Entroncamento marcou o debate da reunião de câmara de 6 de Janeiro, com críticas da oposição e o compromisso do executivo de reforçar a componente festiva no futuro. O vereador Rui Madeira (PSD) lamentou a falta de animação na noite de Ano Novo, sublinhando que, para além do fogo-de-artifício, não houve qualquer iniciativa que levasse pessoas para a rua. Na sua perspectiva, estes momentos são importantes para criar laços, promover o convívio e permitir que a população “sinta a cidade”.

Na mesma linha, o vereador Mário Balsa (PS) considerou que se perdeu uma oportunidade para “plantar sementes” de uma maior dinâmica comunitária logo no início de 2026. Recordando que já em Novembro tinha alertado para a importância de assinalar a passagem de ano, defendeu que mesmo um evento de pequena dimensão poderia ter sido significativo, ao permitir que os jovens e a comunidade comemorassem “sem sair do Entroncamento”. “Provavelmente fazer um evento assim tão rápido também haveria críticas, mas também me sentiria mais confortável em estarmos a discutir essas críticas e a encontrar soluções para um próximo evento, do que não ter nada nesta fase para podermos dar esse passo”, destacou. Mário Balsa alargou ainda a reflexão à necessidade de uma estratégia mais abrangente de dinamização comercial através destas iniciativas, dando como exemplo positivo a animação natalícia pensada para a Rua Luís Falcão de Sommer, onde foi feito algo “de uma forma simples”, mas que acabou por “plantar um bocado aquilo que nós queremos e ambicionamos que seja o futuro”. Ainda assim, alertou para o risco de concentrar todas as iniciativas numa única zona da cidade, defendendo que outras áreas comerciais também devem ser valorizadas.

O presidente da câmara, Nelson Cunha, explicou que o actual executivo teve pouco tempo e falta de orçamento para preparar uma programação mais abrangente, mas destacou o impacto conseguido com a iniciativa natalícia na Rua Luís Falcão de Sommer, que salienta ter ajudado a dinamizar o comércio. Contudo, reconheceu as críticas da falta de dinamização e garantiu que no próximo ano será criado um conjunto de actividades e com o devido planeamento. “Às vezes é preferível não fazer do que fazer algo que sabe a pouco”, referiu, assegurando que o executivo pretende lançar mais “sementes” para uma maior animação urbana e social nas quadras festivas.