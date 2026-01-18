uma parceria com o Jornal Expresso
18/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 18-01-2026 21:00

Presidente da Câmara do Entroncamento afirma que no seu mandato vai haver mais animação na cidade

Presidente da Câmara do Entroncamento afirma que no seu mandato vai haver mais animação na cidade
Vereador Mário Balsa criticou falta de iniciativas na passagem de ano no Entroncamento - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Vereadores do Entroncamento lamentaram ausência de iniciativas na passagem para o Ano Novo e defendem que no futuro haja eventos para dinamizar a cidade e o comércio local.

A ausência de iniciativas públicas para assinalar a passagem de ano no Entroncamento marcou o debate da reunião de câmara de 6 de Janeiro, com críticas da oposição e o compromisso do executivo de reforçar a componente festiva no futuro. O vereador Rui Madeira (PSD) lamentou a falta de animação na noite de Ano Novo, sublinhando que, para além do fogo-de-artifício, não houve qualquer iniciativa que levasse pessoas para a rua. Na sua perspectiva, estes momentos são importantes para criar laços, promover o convívio e permitir que a população “sinta a cidade”.
Na mesma linha, o vereador Mário Balsa (PS) considerou que se perdeu uma oportunidade para “plantar sementes” de uma maior dinâmica comunitária logo no início de 2026. Recordando que já em Novembro tinha alertado para a importância de assinalar a passagem de ano, defendeu que mesmo um evento de pequena dimensão poderia ter sido significativo, ao permitir que os jovens e a comunidade comemorassem “sem sair do Entroncamento”. “Provavelmente fazer um evento assim tão rápido também haveria críticas, mas também me sentiria mais confortável em estarmos a discutir essas críticas e a encontrar soluções para um próximo evento, do que não ter nada nesta fase para podermos dar esse passo”, destacou. Mário Balsa alargou ainda a reflexão à necessidade de uma estratégia mais abrangente de dinamização comercial através destas iniciativas, dando como exemplo positivo a animação natalícia pensada para a Rua Luís Falcão de Sommer, onde foi feito algo “de uma forma simples”, mas que acabou por “plantar um bocado aquilo que nós queremos e ambicionamos que seja o futuro”. Ainda assim, alertou para o risco de concentrar todas as iniciativas numa única zona da cidade, defendendo que outras áreas comerciais também devem ser valorizadas.
O presidente da câmara, Nelson Cunha, explicou que o actual executivo teve pouco tempo e falta de orçamento para preparar uma programação mais abrangente, mas destacou o impacto conseguido com a iniciativa natalícia na Rua Luís Falcão de Sommer, que salienta ter ajudado a dinamizar o comércio. Contudo, reconheceu as críticas da falta de dinamização e garantiu que no próximo ano será criado um conjunto de actividades e com o devido planeamento. “Às vezes é preferível não fazer do que fazer algo que sabe a pouco”, referiu, assegurando que o executivo pretende lançar mais “sementes” para uma maior animação urbana e social nas quadras festivas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar