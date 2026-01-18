uma parceria com o Jornal Expresso
18/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 18-01-2026 12:00

Programa de promoção do sucesso escolar dinamiza comunidade educativa de Rio Maior

Mais de 1300 participantes já beneficiaram das actividades promovidas pela Equipa Multidisciplinar do Programa Municipal de Promoção do Sucesso Escolar - foto DR
Desde Novembro, que a Equipa Multidisciplinar do Programa Municipal de Promoção do Sucesso Escolar tem vindo a desenvolver um conjunto de actividades direccionadas à comunidade educativa de Rio Maior.

A Equipa Multidisciplinar do Programa Municipal de Promoção do Sucesso Escolar tem vindo a desenvolver, desde Novembro de 2025, um conjunto diversificado de actividades dirigidas à comunidade educativa do concelho de Rio Maior, com o objectivo de promover o bem-estar, o desenvolvimento sócio-emocional e o sucesso educativo das crianças e jovens. As acções abrangem diferentes níveis de ensino.
No Ensino Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico foram dinamizadas as actividades “Histórias do Ser e Sentir” e “Minuto do Brincar”, promovidas pelas áreas da Psicomotricidade, Terapia da Fala e Educação Musical. Estas iniciativas visam o desenvolvimento das competências emocionais, sociais e relacionais das crianças, valorizando o brincar, a expressão de sentimentos e a construção de relações positivas, contribuindo simultaneamente para o seu desenvolvimento global, ao nível cognitivo, linguístico, emocional e social.
No 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, a equipa promoveu a actividade “Notas Soltas”, centrada na expressão emocional, no autoconhecimento e no desenvolvimento de competências pessoais e sociais, com impacto positivo no equilíbrio e na consistência do percurso escolar dos alunos. O programa incluiu ainda a iniciativa “Entre Pais e Palavras… – Amar e Desamar! Como se relacionam os adolescentes”, dirigida a pais e encarregados de educação, que proporcionou momentos de reflexão e diálogo sobre a adolescência, as relações interpessoais e o papel da família no acompanhamento dos jovens.
Mais de 1300 participantes já beneficiaram das actividades promovidas pela equipa, número que evidencia o alcance e a relevância das acções desenvolvidas. O município de Rio Maior sublinha que estas iniciativas reflectem o seu compromisso com a promoção do sucesso escolar, do bem-estar emocional e com o reforço de uma comunidade educativa mais próxima, participativa e inclusiva.

