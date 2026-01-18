Seguro vence no distrito de Santarém a pequena distância de Ventura

António José Seguro foi o primeiro no distrito de Santarém, nas eleições presidenciais deste domingo, com 28,58% mas a uma margem muito pequena em relação a André Ventura, que obteve 28,04%. João Cotrim de Figueiredo ficou em terceiro lugar com 14,70 % e Henrique Gouveia e Melo em quarto com 13,32 %. Luís Marques Mendes obteve apenas 9,60 %.

Nestas eleições votaram 62,25% dos eleitores inscritos, ou seja, 235.323 votantes em 378.035 inscritos.

No Entroncamento, que nas últimas autárquicas passou a ser a uma câmara liderada pelo Chega, ganhou André Ventura, apoiado por este partido. Tal como em Ourém, um concelho tipicamente do PSD, com André Ventura a destacar-se com uma grande vantagem em relação a Seguro, de 28,69 % para 19,79 %, respectivamente.

Nos 21 concelhos do distrito de Santarém, Ventura venceu também em Salvaterra de Magos, Ferreira do Zêzere, Abrantes, Constância, Golegã, Vila Nova da Barquinha e Benavente.