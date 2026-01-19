uma parceria com o Jornal Expresso
19/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 19-01-2026 10:00

Alunos de Ourém foram à câmara aprender sobre o trabalho autárquico

Alunos de Ourém foram à câmara aprender sobre o trabalho autárquico
Presidente do município, Luís Albuquerque, recebeu nos Paços do Concelho estudantes da Escola Básica e Secundária de Ourém - Foto Facebook Município de Ourém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente da Câmara de Ourém recebeu uma turma da Escola Básica e Secundária de Ourém, numa iniciativa inserida no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque (PSD), recebeu na tarde de 8 de Janeiro os alunos da turma 5º C da Escola Básica e Secundária de Ourém, no âmbito de uma iniciativa relativa à disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. A visita teve como objectivo aproximar os alunos da realidade da gestão autárquica e do funcionamento do poder local, integrada no programa pedagógico da disciplina.
A sessão decorreu num ambiente informal e de diálogo, permitindo aos jovens colocar questões previamente preparadas sobre o concelho e o trabalho desenvolvido pela autarquia. Durante o encontro, foram abordados temas como a organização do município, as principais prioridades da gestão local e os desafios quotidianos da administração pública. O presidente da câmara respondeu às questões, promovendo uma troca de ideias que contribuiu para uma melhor compreensão do papel das instituições locais. Esta acção integra um conjunto de visitas e actividades promovidas ao longo do ano lectivo no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, com o propósito de fomentar a literacia cívica, reforçar o conhecimento sobre as instituições democráticas e incentivar a participação activa dos jovens na vida da comunidade.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar