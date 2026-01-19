André Gomes, médico que foi candidato em Santarém, assume presidência da FNAM e lidera negociações com o Governo

André Gomes, o novo presidente da Federação Nacional dos Médicos, com um percurso profissional e cívico fortemente ligado à região de Santarém, vai liderar a primeira ronda de negociações com o Governo, numa reunião em que a estrutura sindical exigirá o cumprimento integral do protocolo assinado e um processo negocial transparente. André Gomes, de 35 anos, médico de saúde pública na Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, assumiu a presidência da FNAM durante a reunião do Conselho Nacional da federação, realizada em Coimbra, marcando a sua estreia à frente de um dos principais órgãos representativos da classe médica.

Natural de Lisboa, mas com raízes familiares e longa ligação ao Vale de Santarém desde a infância, André Gomes construiu grande parte da sua trajectória profissional e associativa na região do Ribatejo, onde também completou formação e se envolveu profundamente na vida cívica local. Antes de liderar a FNAM, destacou-se como uma figura activa no associativismo e na política locais. Foi candidato da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara Municipal de Santarém, promovendo um projecto de renovação política na cidade, e exerceu funções representativas na Assembleia Municipal de Santarém, na Assembleia de Freguesia do Vale de Santarém e na Assembleia da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo.

Militante do Partido Comunista Português (PCP) desde 2015, Gomes também dirige associações locais, incluindo a Sociedade Recreativa Operária de Santarém (SRO), a mais antiga associação da cidade em funcionamento ininterrupto, onde tem promovido iniciativas culturais e sociais e ampliado actividades artísticas, desportivas e de inclusão comunitária. Para além da medicina e da acção social, tem formação artística: estudou canto lírico, piano, composição e canto coral no Conservatório de Música de Santarém e é co-fundador do Coro Voar das Artes, um projeto cultural reconhecido na cidade.

Em declarações à Lusa, a vice-presidente da Fnam, Joana Bordalo e Sá, afirmou que esta reunião será determinante para avaliar o compromisso do executivo, depois de, no dia 9 de Janeiro, ter sido assinado um protocolo negocial com a tutela centrado sobretudo nos salários e nas condições de trabalho dos médicos. Bordalo e Sá reforçou que continuam em cima da mesa matérias estruturais consideradas essenciais para fixar mais médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), como a reintegração do internato médico na carreira, a revisão da jornada semanal de trabalho, a reposição dos dias de férias perdidos, a protecção da parentalidade e a negociação de um regime de dedicação exclusiva “opcional e devidamente valorizado”.