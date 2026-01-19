Benavente cria comissão interna para acompanhar projecto do novo aeroporto

A Câmara de Benavente aprovou dia 19 de Janeiro, por unanimidade, a criação de uma Comissão Interna de Acompanhamento do projecto do novo Aeroporto Luís de Camões, que será instalado no Campo de Tiro da Força Aérea, na freguesia de Samora Correia.

Para a presidente do município, Sónia Ferreira, a implantação do novo aeroporto naquele concelho do distrito de Santarém vai funcionar como “catalisador da actividade económica local e regional”.

Segundo o comunicado da autarquia, o desenvolvimento das acessibilidades e de infraestruturas de apoio ao aeroporto implicará “alterações territoriais significativas”, entre as quais o aumento da população residente.

Nesse sentido, a autarquia considera que essas alterações vão exigir um reforço na capacidade de resposta em áreas como o planeamento urbano, habitação, educação, saúde, mobilidade, ambiente e turismo.

A criação da comissão permitirá assegurar a participação directa e contínua do município na discussão e planificação das infraestruturas associadas ao projecto, bem como na gestão territorial, garantindo “a defesa dos interesses do concelho e das populações”, acrescentou.

De acordo com o comunicado, a Comissão Interna de Acompanhamento do Novo Aeroporto Luís de Camões vai integrar a presidente da Câmara, todos os vereadores do executivo, o presidente da Assembleia Municipal e os presidentes das juntas de freguesia de Samora Correia, Santo Estêvão, Benavente e Barrosa.

A estrutura inclui ainda “a chefe da Divisão Municipal de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos; a chefe de Divisão Municipal de Obras Particulares, Planeamento Urbano, Desenvolvimento e Ambiente; o dirigente intermédio de Planeamento, Ambiente e Fiscalização; o dirigente intermédio de Obras Municipais; e duas técnicas superiores do Gabinete Jurídico”.