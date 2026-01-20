uma parceria com o Jornal Expresso
20/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 20-01-2026 17:23

Abrantes avança para fase final da instalação do sistema de videovigilância

Manuel Valamatos (PS) revelou que foi recentemente reassinado o protocolo entre a Câmara de Abrantes e a PSP. Autarca manifestou a expectativa que a instalação das câmaras de videovigilância possa acontecer em breve.

O Município de Abrantes deu mais um passo decisivo para a instalação do sistema de videovigilância no concelho, encontrando-se actualmente numa fase avançada do processo de autorização. A informação foi prestada pelo presidente da Câmara, Manuel Valamatos (PS), na mais recente reunião do executivo camarário.

Segundo explicou o autarca, foi recentemente reassinado o protocolo entre a Câmara Municipal de Abrantes e a Polícia de Segurança Pública (PSP), passo considerado fundamental para o avanço do processo. Nesse protocolo, o município declara ter capacidade para instalar e manter o sistema, assegurando igualmente o financiamento necessário para a instalação e funcionamento da videovigilância. Manuel Valamatos revelou ainda que teve uma conversa com o comandante distrital da PSP de Santarém, Luís Vieira Pinto, que lhe transmitiu, por escrito, a informação detalhada sobre os procedimentos legais e administrativos necessários até à autorização final.

De acordo com essa informação, após a assinatura do protocolo, seguiu-se a elaboração do processo de autorização do sistema de videovigilância. Este processo administrativo inclui vários elementos obrigatórios que, segundo sublinhou o presidente, já se encontram concretizados. Actualmente, o processo encontra-se na terceira fase, que envolve a tramitação interna na estrutura nacional da PSP. O quarto passo envolve a tutela governamental e a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD).

A última etapa corresponde à autorização final. Com base no parecer da CNPD, o MAI emite e publica o despacho que autoriza oficialmente a instalação e utilização do sistema de videovigilância. “Estamos numa fase já bastante avançada do processo”, afirmou Manuel Valamatos, manifestando a expectativa de que a instalação das câmaras possa acontecer em breve.

