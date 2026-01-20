Via Verde do Urbanismo esclarece dúvidas sem marcação prévia em Alenquer

O Município de Alenquer definiu um canal aberto de atendimento destinado a esclarecer questões relacionadas com operações urbanísticas, através da criação da denominada Via Verde do Urbanismo. A iniciativa visa promover um contacto mais directo, eficaz e célere entre os munícipes e os serviços técnicos da autarquia.

A partir de agora, e sem necessidade de marcação prévia, os interessados podem ver as suas questões esclarecidas presencialmente por um técnico especializado da Câmara Municipal de Alenquer, quatro dias por semana — às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras. O atendimento decorre entre as 10h00 e as 12h00, e das 14h00 às 16h00, neste último caso apenas à segunda-feira, nos Paços do Concelho.

Este serviço destina-se a todos os que pretendam obter informações ou esclarecimentos sobre matérias como obras, loteamentos, vistorias, ocupação da via pública, licenciamentos ou outras questões associadas à actividade urbanística no concelho.

Desde 2020, os processos urbanísticos passaram também a estar acessíveis por via digital, através da plataforma NoPaper, permitindo a consulta e a alteração de procedimentos de forma desmaterializada.