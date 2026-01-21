uma parceria com o Jornal Expresso
21/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 21-01-2026 11:32

Vereador da CDU usou carro da Câmara de Azambuja para fazer compras pessoais
António Torrão admitiu em reunião pública ter utilizado uma viatura municipal para fazer compras num supermercado no Cartaxo. PSD diz que vai apresentar queixa-crime ao Ministério Público.

O PSD de Azambuja vai apresentar uma queixa-crime no Ministério Público contra o vereador da CDU, António Torrão, por utilização de uma viatura municipal para fins pessoais, informou o partido.
Em causa está o facto de o eleito comunista naquela autarquia, António Torrão, assumir ter utilizado em 7 de Janeiro deste ano uma viatura municipal que lhe estava afeta para a realização de compras pessoais, num supermercado localizado no município vizinho do Cartaxo.
O autarca assumiu esses factos na última reunião do executivo municipal de Azambuja, realizada na terça-feira, 20 de Janeiro.
Em comunicado, a vereação do partido social-democrata de Azambuja indica que vai apresentar queixa-crime no Ministério Público de Alenquer, contra aquilo que considera ser “um facto de extrema gravidade”.
“O uso de uma viatura municipal para deslocações privadas, compras pessoais ou conveniências individuais configura, no entendimento do PSD, uma violação grave dos deveres funcionais e uma potencial infração criminal relacionada com a utilização indevida de bens públicos”, sublinham os sociais-democratas na nota.
O PSD acusa também o presidente da Câmara Municipal de Azambuja, Silvino Lúcio (PS), de desvalorizar o episódio, ao “não aceitar as medidas de transparência e controlo propostas pelo PSD”.Para o PSD/Azambuja “esta posição é politicamente inaceitável e eticamente insustentável”, acrescenta a nota.
A agência Lusa contactou o vereador da CDU para o questionar sobre esta decisão do PSD, mas o autarca não quis comentar. A Lusa contactou ainda o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, que também se escusou a comentar.
O executivo da Câmara Municipal de Azambuja é composto por três eleitos do PS, incluindo o presidente, dois do PSD, um da CDU e um do Chega. O PS e a CDU de Azambuja estabeleceram um acordo para garantir a estabilidade governativa da Câmara Municipal, cuja presidência foi conquista pelo socialista Silvino Lúcio sem maioria absoluta.

