Câmara de Benavente aprova orçamento de 39,4 milhões de euros para 2026

O município de Benavente definiu para 2026 um orçamento que procura assegurar estabilidade financeira, mantendo a aposta em investimentos que considera serem estruturantes para o concelho.

A Câmara Municipal de Benavente aprovou quinta-feira, 22 de Janeiro, em reunião de executivo, o Orçamento Municipal para 2026, no valor global de 39.416,654 euros, com os votos favoráveis da AD - coligação PSD/CDS e da CDU, e a abstenção dos vereadores do Chega e do Partido Socialista.

De acordo com os documentos orçamentais, e segundo o município, as contas para o próximo ano estão condicionadas por verbas cabimentadas pelo anterior executivo, num montante aproximado de 16 milhões de euros.

A presidente da autarquia, Sónia Ferreira, afirmou que “as prioridades estratégicas deste orçamento incidem na habitação, educação, ambiente, área social, apoio às colectividades, valorização do território e melhoria da qualidade de vida das nossas populações”.

O documento vai ser submetido, para aprovação, na Assembleia Municipal de Benavente, agendada para o próximo dia 29 de Janeiro.

