uma parceria com o Jornal Expresso
22/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 22-01-2026 17:53

Câmara de Benavente aprova orçamento de 39,4 milhões de euros para 2026

Câmara de Benavente aprova orçamento de 39,4 milhões de euros para 2026
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O município de Benavente definiu para 2026 um orçamento que procura assegurar estabilidade financeira, mantendo a aposta em investimentos que considera serem estruturantes para o concelho.

A Câmara Municipal de Benavente aprovou quinta-feira, 22 de Janeiro, em reunião de executivo, o Orçamento Municipal para 2026, no valor global de 39.416,654 euros, com os votos favoráveis da AD - coligação PSD/CDS e da CDU, e a abstenção dos vereadores do Chega e do Partido Socialista.
De acordo com os documentos orçamentais, e segundo o município, as contas para o próximo ano estão condicionadas por verbas cabimentadas pelo anterior executivo, num montante aproximado de 16 milhões de euros.
A presidente da autarquia, Sónia Ferreira, afirmou que “as prioridades estratégicas deste orçamento incidem na habitação, educação, ambiente, área social, apoio às colectividades, valorização do território e melhoria da qualidade de vida das nossas populações”.
O documento vai ser submetido, para aprovação, na Assembleia Municipal de Benavente, agendada para o próximo dia 29 de Janeiro.
Mais desenvolvimentos na edição impressa de O MIRANTE
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar