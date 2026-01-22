Seguro vence à tangente no distrito de Santarém e Ventura ganha em Ourém e Abrantes

Nestas eleições presidenciais houve mais 17,35% de eleitores do distrito de Santarém a votar do que em 2021, quando Marcelo Rebelo de Sousa ganhou destacadamente com uma diferença de quase 45 por cento em relação ao segundo, André Ventura. Com uma abstenção de 37,75%, contra 55,1% em 2021, António José Seguro, que avançou para esta eleição de forma tímida e com a indefinição do PS, que viria mais tarde a apoiá-lo, foi o mais votado no distrito de Santarém, mas à tangente. André Ventura ficou a 0,54% do candidato de esquerda.

Em termos de números de eleitores, a diferença entre os dois primeiros foi de 1.254 votos, com António José Seguro a conquistar 65.808 votos e André Ventura obteve 64.554, num universo de 235.323 votantes, dos 378.035 inscritos no distrito de Santarém. João Cotrim de Figueiredo ficou em terceiro lugar com 14,70% e Henrique Gouveia e Melo em quarto com 13,32%. Luís Marques Mendes obteve apenas 9,60%, não tendo o apoio esperado do eleitorado de concelhos tradicionalmente do PSD, como Ourém, onde o eleitorado preferiu a direita radical dando a vitória a Ventura, ou Rio Maior, que inflectiu para a esquerda preferindo Seguro.

No Entroncamento, que nas últimas autárquicas passou para o Chega, sendo a única câmara do distrito nas mãos do partido, Ventura ficou em primeiro com 3.149 votos, mais 114 que António José Seguro. Em Benavente, um concelho que sempre foi de esquerda desde o 25 de Abril, gerido pelos comunistas, e que nas últimas autárquicas virou para a social democracia da AD (PSD+CDS), André Ventura obteve uma vitória destacada com 5.211 votos, mais 1.463 que António José Seguro, numa diferença de 9,67%.

Feitas as contas, António José Seguro venceu em 12 concelhos, na maior parte das cidades, como Santarém, Tomar e Torres Novas, Rio Maior, Cartaxo e Almeirim enquanto André Ventura ficou em primeiro em nove municípios, tendo também conquistado cidades como Ourém e Abrantes. Curiosamente em Abrantes quase que havia um empate, com Ventura a conquistar 5.736 votos e António José Seguro 5.718 votos, numa diferença percentual de 0,09%. André Ventura obteve em Santarém, apesar de ter ficado em segundo, um dos melhores resultados a nível nacional (28,04%), depois da Madeira, Faro, Portalegre e Beja.

Os concelhos onde houve uma maior diferença percentual entre os dois principais candidatos, acima de 8%, foram cinco, com André Ventura em vantagem em três municípios: Benavente (com mais 9,97%), Ourém (+8,90%) e Salvaterra de Magos (com mais 8,60%). António José Seguro teve a maior diferença percentual como vencedor em Santarém (+8,07%) e Alpiarça (+8,12%). Destaque ainda para uma distância significativa de mais 6,66% de Seguro para Ventura.

Seguro vence a norte do distrito de Lisboa e a surpresa Cotrim em Arruda dos Vinhos

Nos quatro municípios de fora do distrito de Santarém que fazem parte da área de influência de O MIRANTE, Arruda dos Vinhos destaca-se por ser o único no conjunto de 25 municípios em que André Ventura não ficou nos dois primeiros lugares, tendo sido relegado para o terceiro por Cotrim de Figueiredo que obteve 22,19% dos votos, a 9,37% do vencedor António José Seguro. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal ficou à frente do candidato do Chega por mais 1,03% dos votos.

Nesta área do norte do distrito de Lisboa, os quatro municípios abrangidos por O MIRANTE - Vila Franca de Xira, Azambuja, Alenquer e Arruda dos Vinhos - preferiram todos o candidato de esquerda António José Seguro, sendo que a vitória mais expressiva foi em Vila Franca de Xira com Seguro a ter mais 9,68% dos votos que André Ventura, com 24.702 votos e 17.487 votos, respectivamente. Em Arruda dos Vinhos o candidato da esquerda também venceu com uma margem folgada de 9,37% para Cotrim de Figueiredo e 10,4% para o líder do Chega. Em Azambuja e Alenquer, António José Seguro venceu com 2,84% e 3,43% respectivamente.