Entroncamento procura novo fôlego para o turismo e planeamento estratégico

A Câmara Municipal do Entroncamento está a desenvolver contactos com empresas tecnológicas e de consultoria com o objectivo de reforçar a promoção turística do concelho e avançar com a elaboração de documentos estratégicos, como a Carta Educativa, a Carta Municipal de Habitação e o Plano Municipal de Saúde. A informação foi avançada pelo presidente da câmara, Nelson Cunha, na última reunião do executivo, dando conta de reuniões realizadas pelo vice-presidente Hélder Gama com várias empresas no âmbito do turismo activo, desportivo e cultural, bem como para a apresentação de propostas de prestação de serviços técnicos.

Durante a reunião, o vereador Mário Balsa (PS) solicitou mais esclarecimentos sobre os objectivos dos encontros, sublinhando a importância das áreas do desporto, turismo e cultura para o desenvolvimento do concelho. O autarca destacou ainda o potencial de crescimento do Entroncamento nestes sectores e questionou o ponto de situação da Carta Educativa, defendendo uma atenção particular às necessidades da comunidade escolar.

Em resposta, o vice-presidente Hélder Gama explicou que a reunião com a empresa Emotion Defender, responsável pela plataforma DareYou Spot, teve um carácter exploratório e enquadra-se no trabalho de acompanhamento que o município tem vindo a desenvolver na área do turismo. Segundo o autarca, o objectivo passa por conhecer diferentes soluções e perceber de que forma o Entroncamento poderá estruturar e divulgar roteiros turísticos, eventualmente integrados numa lógica mais alargada do Médio Tejo ou mesmo a nível nacional. Hélder Gama frisou que o município não se encontra ainda numa fase de aplicação concreta de plataformas deste tipo, tratando-se apenas de um primeiro contacto para conhecer as opções existentes e relançar uma aposta no turismo que, nos últimos anos, perdeu expressão.

Relativamente às cartas estratégicas, o vice-presidente revelou que o município já recebeu cinco propostas para a elaboração da Carta Educativa, da Carta Municipal de Habitação e do Plano Municipal de Saúde, prevendo que até ao final do mês estejam reunidas todas as propostas necessárias para avançar com o processo. Para além destes instrumentos, está ainda a ser ponderada a integração de planos associados, numa abordagem mais actual e abrangente ao planeamento estratégico municipal.