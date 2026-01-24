Entroncamento quer afirmar-se como capital ferroviária com apoio da CP

Município do Entroncamento e Comboios de Portugal reforçaram o diálogo sobre o futuro do sector ferroviário, numa reunião que colocou em cima da mesa temas como o turismo ferroviário, a expansão das oficinas e a criação de uma academia local ligada à ferrovia.

O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Nelson Cunha, reuniu no dia 9 de Janeiro, nos Paços do Concelho, com o director executivo de Manutenção e Engenharia da CP – Comboios de Portugal, Pedro Rita, para debater estratégias para o desenvolvimento do concelho e para a consolidação do Entroncamento enquanto referência nacional no sector ferroviário. Entre os temas abordados destacou-se a dinamização do turismo ferroviário como eixo estratégico, o reforço da rede de empresas e entidades ligadas ao sector no concelho e o papel da CP no recrutamento de recursos humanos. Neste âmbito, foi referida a prevista ampliação das Oficinas do Entroncamento, bem como a possibilidade de criação de uma academia local, em parceria com estabelecimentos de ensino da região.

A reunião serviu ainda para discutir a afirmação do Entroncamento como polo de “excelência ferroviária”, a criação e desenvolvimento de um polo tecnológico associado ao sector e o reforço da imagem do concelho enquanto território de referência nesta área. Nelson Cunha reafirmou o compromisso da autarquia com uma estratégia de desenvolvimento sustentável e inovadora, assente na valorização do sector ferroviário como marca identitária e factor diferenciador do território.

Recorde-se que, tal como noticiou O MIRANTE, o presidente da câmara considera urgente a requalificação da Estação Ferroviária do Entroncamento, sublinhando que a intervenção é uma prioridade para o concelho, para a mobilidade regional e para a qualidade de vida da população. No passado dia 5 de Janeiro, Nelson Cunha reuniu com o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, para abordar a degradação da estação e a necessidade de uma reabilitação profunda do Bairro Ferroviário da Rua Latino Coelho.