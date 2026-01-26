uma parceria com o Jornal Expresso
26/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 26-01-2026 11:36

Bombeiros do Oeste sem auto-escada para edifícios altos

Bombeiros dos concelhos da Comunidade Intermunicipal do Oeste não dispõem de auto-escada para intervenções em edifícios altos. O alerta foi deixado pelo presidente da Câmara de Alenquer após o incêndio recente no Carregado.

As corporações de bombeiros dos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Oeste, incluindo Alenquer e Arruda dos Vinhos, não dispõem de auto-escada para alcançar edifícios de maior altura. A informação foi avançada pelo presidente da Câmara Municipal de Alenquer, João Nicolau, durante a reunião do executivo, que decorre na freguesia de Abrigada e Cabanas de Torres.
A declaração surgiu a propósito do incêndio ocorrido no Carregado, na semana passada, situação em que os bombeiros de Alenquer não possuíam escada com capacidade para atingir o oitavo andar.
"Uma auto-escada custa cerca de meio milhão de euros. A aquisição tem de ser coordenada com outras corporações. A OesteCIM está a par do assunto", afirmou o edil, acrescentando que a corporação mais próxima com este equipamento é a dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria, no concelho de Vila Franca de Xira.
    Fotogaleria

    Edição Semanal

