26/01/2026

Política | 26-01-2026 20:36

Duarte Neto desfilia-se do PS de Santarém e critica liderança

Antigo presidente da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo bateu com a porta e deixa críticas à concelhia socialista.

Duarte Neto, anterior presidente da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo e candidato derrotado nas últimas autárquicas, anunciou nas redes sociais que deixou de ser militante do PS, onde estava filiado na secção de Santarém.

“Decidi deixar a militância no Partido Socialista. A secção de Santarém transformou-se num ambiente do qual não me revejo, com práticas fechadas e completamente obsoletas. Uma casa fechada em si, que somente quer manter um passado....não um futuro! Certamente falei o que não se queria ouvir... mas essa foi, e será sempre a minha postura!!! Sou e serei sempre livre de dizer o que penso e não o que querem ouvir.
Agradeço a experiência, mas é tempo de seguir em frente, sem militâncias! Seriedade acima de tudo!!!”, escreveu Duarte Neto.

A concelhia do PS de Santarém é liderada por Diamantino Duarte e deve ir a votos durante este ano.

