uma parceria com o Jornal Expresso
27/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 27-01-2026 20:27

Alenquer apoia projectos artísticos em escolas do concelho

Alenquer apoia projectos artísticos em escolas do concelho
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Projectos vão permitir aos alunos desenvolverem competências artísticas, valorizar a cultura local e fomentar o sentimento de pertença à comunidade.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro de 3.360 euros ao Agrupamento de Escolas de Abrigada e 2.910 euros ao Agrupamento de Damião de Goes para a implementação de projectos de residência artística.
O projecto “Raízes para o Futuro - Histórias que nos unem”, inserido no Plano Cultural de Escola do Agrupamento de Abrigada, tem como principal objectivo promover uma cultura de paz e valores humanos, desenvolver a criatividade e a sensibilidade estética através das artes, e valorizar o património natural, cultural e afectivo da comunidade, reforçando a ligação entre escola e território.
O projecto “Entre Linhas -Tecendo Ligações pela Arte”, integrado no Plano Cultural do Agrupamento de Damião de Goes, pretende reforçar a ligação entre a escola e o território, promovendo a identidade cultural e o sentimento de pertença entre os alunos.
O vereador do PSD, Francisco Guerra, felicitou a adesão das escolas a este projecto, mas questionou por que motivo o Agrupamento do Carregado não está incluído.
De acordo com as explicações da vereadora com o pelouro da cultura, Cláudia Luís (PS), a câmara reuniu com os quatro agrupamentos escolares do concelho. Em relação aos dois agrupamentos que ficaram de fora, estes justificaram a ausência com a reorganização dos próprios professores. “Vamos insistindo com os agrupamentos para reconhecerem a importância do projecto”, disse a autarca.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1753
    21-01-2026
    Capa Vale Tejo
    21-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar