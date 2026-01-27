Alenquer apoia projectos artísticos em escolas do concelho

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou por unanimidade a atribuição de um apoio financeiro de 3.360 euros ao Agrupamento de Escolas de Abrigada e 2.910 euros ao Agrupamento de Damião de Goes para a implementação de projectos de residência artística.

O projecto “Raízes para o Futuro - Histórias que nos unem”, inserido no Plano Cultural de Escola do Agrupamento de Abrigada, tem como principal objectivo promover uma cultura de paz e valores humanos, desenvolver a criatividade e a sensibilidade estética através das artes, e valorizar o património natural, cultural e afectivo da comunidade, reforçando a ligação entre escola e território.

O projecto “Entre Linhas -Tecendo Ligações pela Arte”, integrado no Plano Cultural do Agrupamento de Damião de Goes, pretende reforçar a ligação entre a escola e o território, promovendo a identidade cultural e o sentimento de pertença entre os alunos.

O vereador do PSD, Francisco Guerra, felicitou a adesão das escolas a este projecto, mas questionou por que motivo o Agrupamento do Carregado não está incluído.

De acordo com as explicações da vereadora com o pelouro da cultura, Cláudia Luís (PS), a câmara reuniu com os quatro agrupamentos escolares do concelho. Em relação aos dois agrupamentos que ficaram de fora, estes justificaram a ausência com a reorganização dos próprios professores. “Vamos insistindo com os agrupamentos para reconhecerem a importância do projecto”, disse a autarca.