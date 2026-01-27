Casa do Benfica de Santarém recebe apoio municipal para obras

A Casa do Benfica de Santarém vai receber um apoio da Câmara de Santarém no valor de 5 mil euros para ajudar a suportar as obras nas instalações cedidas pelo município na antiga Escola Prática de Cavalaria.

A Casa do Benfica de Santarém vai receber um apoio da Câmara de Santarém no valor de 5 mil euros para ajudar a suportar as obras nas instalações cedidas pelo município no antigo quartel da Escola Prática de Cavalaria. A associação desenvolve actualmente a formação de atletas nas modalidades de judo e tiro, contando com quase uma centena de praticantes. A decisão foi aprovada na última reunião do executivo municipal.