28/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 27-01-2026 21:00

Chamusca investe mais de 300 mil euros na segurança da população

Município da Chamusca vai reforçar em 2026 o apoio à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, destinando 312.314 euros para o funcionamento das equipas, aquisição de equipamentos e cedência de instalações.

A Câmara Municipal da Chamusca vai atribuir em 2026 mais de 312 mil euros à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Chamusca, reforçando o apoio à protecção civil e à segurança da população. A proposta de deliberação foi aprovada por unanimidade na reunião de câmara de 21 de Janeiro e prevê a celebração de vários protocolos de colaboração administrativa e financeira, abrangendo o sector operacional, as equipas de intervenção e a cedência de instalações municipais.
Do total do apoio, 70.200 euros destinam-se ao funcionamento do sector operacional, enquanto a cedência de instalações para o Serviço Municipal de Protecção Civil representa um apoio anual de 4.800 euros. No que se refere às equipas especializadas, os apoios serão distribuídos da seguinte forma: Equipa de Intervenção Permanente (EIP): 97.969,39 euros; Posto de Emergência Médica (PEM): 58.572,63 euros; Força Mínima de Intervenção Operacional (FMIO): 40.260 euros; Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR): 40.512 euros.
O presidente da câmara, Nuno Mira, sublinhou que este reforço financeiro “reafirma o compromisso do município com a protecção civil e valoriza o papel dos Bombeiros Voluntários da Chamusca enquanto pilar essencial da segurança e da coesão territorial”.
