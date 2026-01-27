Reunião de Câmara de Tomar realizou-se em Cem Soldos

Escolha do local teve como principal objectivo aproximar o executivo municipal da população de Cem Soldos, recentemente afectada por uma falha no abastecimento de água.

A mais recente reunião da Câmara Municipal de Tomar teve lugar na sede da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Madalena e Beselga, na aldeia de Cem Soldos. Decorreu na segunda-feira, 26 de Janeiro, com início às 14h30.

No arranque da sessão, o presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (PSD), explicou que a escolha do local teve como principal objectivo aproximar o executivo municipal da população de Cem Soldos, recentemente afectada por uma falha no abastecimento de água que se prolongou por vários dias. Para prestar esclarecimentos detalhados sobre a situação, esteve também presente o director executivo da Tejo Ambiente, José Santos.

A reunião decorreu numa pequena sala, contando com a presença de alguns habitantes da freguesia. Os trabalhos começaram com uma abordagem aprofundada à interrupção no fornecimento de água que afectou as localidades de Cem Soldos e Porto Mendo, tendo sido posteriormente discutidos outros assuntos de relevo, entre os quais a aprovação do orçamento do município para 2026.

Os diversos pontos discutidos na reunião de Câmara vão ser desenvolvidos nas próximas edições de O MIRANTE.