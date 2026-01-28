Câmara de Santarém com quase 5 milhões de saldo positivo em 2025

A Câmara Municipal de Santarém terminou o ano 2025 com um saldo orçamental de 4,8 milhões de euros, o que foi destacado pelo presidente do município, João Leite, na última reunião do executivo. O autarca referiu que esse resultado “muito significativo” ocorreu num ano em que o investimento também cresceu em 3,2 milhões de euros relativamente a 2024.



João Leite deu como exemplos de obras relevantes em curso a requalificação do Acesso Norte, o Complexo Desportivo de Pernes, a requalificação do campo da Escola superior Agrária, a reformulação do campo de rugby na antiga EPC, a construção da Academia de futebol, a conservação e manutenção de estradas, bem como a aquisição do Teatro Rosa Damasceno. Registou-se ainda mais 1,1 milhão de euros em transferências para as juntas de freguesia face a 2024.