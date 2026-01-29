uma parceria com o Jornal Expresso
29/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Política | 29-01-2026

Câmara de Alenquer prepara regresso da água e resíduos sólidos à gestão pública

João Nicolau disse que está a trabalhar no regresso da água e do lixo à gestão pública em Alenquer. Informação foi avançada depois de questão levantada pelo ex-vereador da CDU, Ernesto Ferreira.

O presidente da Câmara de Alenquer, João Nicolau (PS), disse que já está a ser preparado o regresso da água à gestão pública, assim como dos resíduos sólidos urbanos, e informou que, em breve, será levado um documento à reunião do executivo.
A questão foi levantada por Ernesto Ferreira, ex-vereador da CDU no município de Alenquer, que foi um dos que mais defendeu a revisão do contrato com a Águas de Alenquer e a necessidade de a gestão da água e do lixo regressar à esfera pública. Ernesto Ferreira questionou ainda o executivo sobre a estratégia na área da habitação, tendo em conta que, no anterior mandato, a estratégia foi “zero”.
Sobre esta matéria, o edil disse que recentemente a câmara exerceu o direito de preferência sobre habitações, que serão posteriormente colocadas no mercado de arrendamento, de forma a aumentar o parque público habitacional. “O nosso concelho é procurado para construção nova e, se conseguirmos, vamos desbloquear loteamentos semiabandonados há muitos anos, onde pode vir a morar muita gente”, disse João Nicolau, acrescentando que estão a ser desenvolvidos estudos para apresentar à Infraestruturas de Portugal soluções para o desvio do trânsito pesado de dentro das localidades, nomeadamente do Carregado.

