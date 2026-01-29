Tempestade leva António José Seguro a cancelar acção de campanha em Almeirim

A candidatura presidencial de António José Seguro decidiu cancelar a sessão de campanha que estava prevista para esta noite em Almeirim na sequência da tempestade que afectou a região e levou à activação de planos de emergência distritais. Segundo uma nota enviada às redacções, encontram-se activos o Plano Distrital de Emergência e Proteção Civil de Santarém e o Plano Especial de Emergência de Cheias na Bacia do Tejo, o que levou a candidatura a optar por não realizar a iniciativa marcada para o Cine-Teatro de Almeirim. “A candidatura agradece a compreensão de todos e expressa solidariedade para com todas as pessoas afectadas, esperando que seja possível regressar rapidamente à normalidade nas zonas atingidas”, refere o comunicado.

