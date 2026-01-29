uma parceria com o Jornal Expresso
29/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 29-01-2026 17:03

Tempestade leva António José Seguro a cancelar acção de campanha em Almeirim

Tempestade leva António José Seguro a cancelar acção de campanha em Almeirim
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A candidatura presidencial de António José Seguro cancelou a sessão de campanha prevista para esta quinta-feira à noite em Almeirim, devido à situação de emergência provocada pela tempestade Kristin.

A candidatura presidencial de António José Seguro decidiu cancelar a sessão de campanha que estava prevista para esta noite em Almeirim na sequência da tempestade que afectou a região e levou à activação de planos de emergência distritais. Segundo uma nota enviada às redacções, encontram-se activos o Plano Distrital de Emergência e Proteção Civil de Santarém e o Plano Especial de Emergência de Cheias na Bacia do Tejo, o que levou a candidatura a optar por não realizar a iniciativa marcada para o Cine-Teatro de Almeirim. “A candidatura agradece a compreensão de todos e expressa solidariedade para com todas as pessoas afectadas, esperando que seja possível regressar rapidamente à normalidade nas zonas atingidas”, refere o comunicado.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar