Entroncamento resolve 95% das ocorrências após a depressão Kristin

O Município do Entroncamento informou, no dia 29 de Janeiro, que cerca de 95% das ocorrências registadas no concelho, na sequência da passagem da depressão Kristin, já se encontram resolvidas. As equipas operacionais continuam no terreno a trabalhar para a reposição total da normalidade.

De acordo com a autarquia, as situações que ainda permanecem por resolver estão dependentes da intervenção da E-Redes, nomeadamente em cortes no fornecimento de energia eléctrica, que são “indispensáveis” para garantir a segurança dos operacionais durante os trabalhos. O município refere ainda que os concelhos limítrofes “atravessam situações particularmente graves”, o que tem colocado uma forte pressão sobre os meios da E-Redes, condicionando assim a sua capacidade de resposta imediata. “Esta situação é alheia ao Município do Entroncamento, que aguarda a intervenção daquela entidade para conclusão dos trabalhos em segurança”, sublinha a autarquia, apelando à compreensão da população e assegurando que “todos os esforços estão a ser desenvolvidos para a rápida resolução das situações pendentes”.

No mesmo dia, o Entroncamento recebeu a visita do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, que se reuniu com o presidente da câmara municipal, Nelson Cunha, com o objectivo de avaliar no terreno os impactos provocados pela tempestade, no âmbito das visitas de acompanhamento que estão a ser realizadas às regiões mais afectadas. Durante o encontro, Nelson Cunha apresentou as principais ocorrências registadas no concelho, destacando a rápida resposta da Proteção Civil e dos serviços municipais, ao qual o ministro manifestou disponibilidade para, em articulação com o município, acompanhar as situações e procurar soluções para a contínua proteção das pessoas e a salvaguarda das infraestruturas do concelho.

