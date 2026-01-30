João Moura: negócios e polémicas num percurso sob escrutínio

João Moura, deputado do PSD eleito pelo círculo de Santarém e actual secretário de Estado da Agricultura, tem sido uma presença recorrente na comunicação social, nomeadamente em O MIRANTE, tanto pela sua actividade política como pelas várias polémicas que têm marcado o seu percurso público e empresarial. Com um trajecto político ligado ao PSD distrital de Santarém, João Moura exerceu funções de liderança partidária e preside há vários anos a Assembleia Municipal de Ourém, cargos a partir dos quais ganhou projecção regional. Ao longo dos anos, a sua actuação tem sido alvo de escrutínio e críticas por parte de opositores políticos e da sociedade civil, que lhe apontam um estilo de liderança considerado centralizador e uma prática política associada a redes de influência nos órgãos autárquicos.

Um dos primeiros episódios de maior impacto, noticiado pelo nosso jornal, ocorreu no plano parlamentar, quando João Moura perdeu a confiança da direcção do grupo parlamentar do PSD, tendo sido afastado dos pelouros financeiro e de recursos humanos da bancada na Assembleia da República. A decisão, comunicada pelo então presidente do grupo parlamentar, foi interpretada como sinal de tensão interna e de reservas quanto à sua condução dessas áreas sensíveis.

No ano passado, mais uma polémica: o nome do secretário de Estado voltou a ganhar destaque mediático na sequência de notícias que davam conta de investigações em curso por parte da Polícia Judiciária. De acordo com informações divulgadas, João Moura estaria a ser investigado no âmbito de suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, relacionadas com a actividade das suas empresas e com a aquisição de um imóvel de elevado valor na Golegã, avaliado em cerca de dois milhões de euros. As mesmas notícias referiam a existência de obras de grande dimensão cujo enquadramento fiscal e administrativo estaria a ser analisado pelas autoridades.

Paralelamente ao percurso político, João Moura desenvolveu actividade empresarial ao longo de vários anos, com interesses em diferentes sociedades, algumas delas fora de Portugal. Recorde-se que, tal como noticiou O MIRANTE na altura, o deputado manteve investimentos em África, em parceria com outros empresários e figuras políticas, incluindo um conhecido autarca socialista do concelho de Ourém, António Gameiro, que também tem um longo historial com a Justiça. Estas ligações empresariais suscitaram questões públicas sobre a separação entre interesses privados e o exercício de funções políticas.

Também no ano passado, foi tornado público que o secretário de Estado enfrentava uma queixa-crime relacionada com alegados comportamentos impróprios numa reunião de trabalho com uma dirigente da Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Segundo informações apuradas pelo nosso jornal, a reunião terá sido gravada e anexada ao processo. João Moura rejeitou qualquer acusação de agressão, afirmando que apenas confrontou os serviços com falhas operacionais numa plataforma digital e contestando a legalidade da gravação, realizada sem o seu consentimento. Perante a sucessão de notícias e suspeitas, João Moura reagiu publicamente em Setembro de 2025, numa intervenção na Assembleia Municipal de Ourém, onde adoptou um discurso de defesa pessoal. O governante acusou a comunicação social de promover “juízos de valor” e de dar eco a “cartas anónimas repugnantes”, apresentando-se como alvo de uma campanha.