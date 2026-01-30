Município do Cartaxo disponibiliza estádio municipal para apoiar população

A Câmara Municipal do Cartaxo informou, ao final do dia 29 de Janeiro, que o Estádio Municipal do Cartaxo foi aberto para apoiar os munícipes afectados pela falta de abastecimento de água e de energia elétrica na sequência da passagem da depressão Kristin. O espaço esteve disponível nesse dia e também está aberto hoje, até às 22h00, para higiene pessoal, carregamento de telemóveis e apoio noutras necessidades essenciais, de forma gratuita.

Segundo a autarquia, o município manteve-se totalmente disponível para prestar apoio à população, acompanhando de perto a evolução da situação e “respondendo às necessidades da nossa comunidade”. De acordo com informações da E-Redes, alguns dos pontos anteriormente identificados com falhas e cortes já recuperaram o fornecimento de energia elétrica, embora continue sem existir previsão para a reposição total do serviço em toda a área afectada. Perante o prolongamento dos constrangimentos, a câmara municipal agendou para hoje uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil, com o objectivo de avaliar a situação e a eventual necessidade de activação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil do concelho do Cartaxo. Numa nota anterior, divulgada no mesmo dia pelas 13h00, a autarquia tinha dado conta de que cerca de 27% do concelho permanecia sem energia elétrica, o que correspondia a 3.976 instalações. Nessa altura, a E-Redes identificava várias avarias em diferentes zonas do concelho, nomeadamente em Cartaxo Norte, Ereira, Pontével, Casais Latagão, Moledo, Valverde e na zona de Valada. A falta de energia elétrica tem também provocado constrangimentos no abastecimento de água, devido à ausência de eletricidade em algumas instalações da Cartágua, nomeadamente nas freguesias de Cartaxo/Vale da Pinta, Ereira/Lapa e Pontével. Algumas zonas ainda estão com problemas de abastecimento, estando a empresa a tentar garantir o fornecimento de água através de geradores.

A câmara municipal referiu ainda que, em articulação com a E-Redes, as “Zonas dos Furos e Equipamentos de abastecimento de água” foram indicadas como prioritárias para que “possam ser tratadas com a máxima urgência”, ao mesmo tempo que acompanha de perto a situação das IPSS e das escolas afectadas, com o objectivo de minimizar os impactos junto da população.