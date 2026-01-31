Alunos de Santo Estêvão viveram um dia diferente no Parlamento

Os alunos da Escola EB 1 de Santo Estêvão, do Agrupamento de Escolas de Benavente, visitaram a Assembleia da República, numa iniciativa que envolveu também professores e auxiliares, proporcionando às crianças uma experiência educativa fora da sala de aula e um primeiro contacto com o funcionamento do poder legislativo.

Durante a visita, a comitiva escolar foi recebida pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, num momento que marcou simbolicamente a passagem dos alunos pela principal casa da democracia portuguesa. A recepção contou ainda com a presença de deputados à Assembleia da República, que acompanharam os alunos da sua terra nesta deslocação a Lisboa, sublinhando o significado especial da visita para a comunidade escolar.