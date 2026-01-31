uma parceria com o Jornal Expresso
31/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 31-01-2026 07:00

Câmara de Vila Franca de Xira define nove compromissos estratégicos no Orçamento de 2026

Câmara de Vila Franca de Xira define nove compromissos estratégicos no Orçamento de 2026
Fernando Paulo Ferreira - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Município aprovou orçamento de 150 milhões de euros.

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou terça-feira, 27 de Janeiro, em reunião extraordinária nos paços do concelho, o orçamento municipal para 2026, fixado em 150 milhões de euros.
Entre as prioridades do documento estão investimentos em áreas como ambiente, mobilidade e descarbonização, juventude, participação cívica, cultura e turismo, inclusão social, inovação territorial, qualificação e resiliência do território, e governança.
No plano ambiental estão previstos a criação de novos espaços verdes, incluindo os Parques Urbanos do Casal da Serra, na Póvoa de Santa Iria, e dos Termos da Cidade, em Alverca do Ribatejo. O orçamento contempla ainda o reforço do sistema de gestão e tratamento de resíduos urbanos, com investimento na frota ambiental e melhoria das condições de recolha.
Na educação, o município planeia intervenções de conservação e manutenção do parque escolar, com destaque para a requalificação e ampliação da Escola Básica e Secundária de Vialonga, da Escola Básica de Alpriate e da Escola Básica Romeu Gil, no Forte da Casa. Manter-se-ão apoios através de bolsas de estudo para o ensino superior e artístico, bem como iniciativas dirigidas à juventude, como o Xira Sound Fest.
Na área cultural, estão previstos a reparação do telhado da Igreja Matriz de São Bartolomeu, na Castanheira do Ribatejo, e a elaboração do projeto de um novo equipamento cultural a partir do Teatro Salvador Marques, em Alhandra. A autarquia continuará também a apostar na internacionalização do Museu do Neo-Realismo.
* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar