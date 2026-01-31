Câmara de Vila Franca de Xira define nove compromissos estratégicos no Orçamento de 2026

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou terça-feira, 27 de Janeiro, em reunião extraordinária nos paços do concelho, o orçamento municipal para 2026, fixado em 150 milhões de euros.

Entre as prioridades do documento estão investimentos em áreas como ambiente, mobilidade e descarbonização, juventude, participação cívica, cultura e turismo, inclusão social, inovação territorial, qualificação e resiliência do território, e governança.

No plano ambiental estão previstos a criação de novos espaços verdes, incluindo os Parques Urbanos do Casal da Serra, na Póvoa de Santa Iria, e dos Termos da Cidade, em Alverca do Ribatejo. O orçamento contempla ainda o reforço do sistema de gestão e tratamento de resíduos urbanos, com investimento na frota ambiental e melhoria das condições de recolha.

Na educação, o município planeia intervenções de conservação e manutenção do parque escolar, com destaque para a requalificação e ampliação da Escola Básica e Secundária de Vialonga, da Escola Básica de Alpriate e da Escola Básica Romeu Gil, no Forte da Casa. Manter-se-ão apoios através de bolsas de estudo para o ensino superior e artístico, bem como iniciativas dirigidas à juventude, como o Xira Sound Fest.

Na área cultural, estão previstos a reparação do telhado da Igreja Matriz de São Bartolomeu, na Castanheira do Ribatejo, e a elaboração do projeto de um novo equipamento cultural a partir do Teatro Salvador Marques, em Alhandra. A autarquia continuará também a apostar na internacionalização do Museu do Neo-Realismo.

