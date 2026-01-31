Câmara do Cartaxo activa Plano Municipal de Emergência e assegura transporte escolar de crianças de Valada

Resposta municipal do Cartaxo é reforçada após falhas de energia e de abastecimento de água, com apoio à população no estádio municipal, enquanto o plano estiver activo. A autarquia garante também o transporte das crianças da Valada para os respectivos agrupamentos escolares, a partir de dia 2 de Fevereiro.

A Câmara Municipal do Cartaxo activou, na sexta-feira, 30 de Janeiro, o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, na sequência da interrupção generalizada do fornecimento de energia elétrica causada pela depressão Kristin, que provocou constrangimentos significativos em várias freguesias do concelho. A decisão foi tomada após uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil, afim de assegurar uma resposta mais coordenada, célere e eficaz à situação actual.

Apesar da activação formal do plano, o município sublinha que, desde o primeiro momento, os serviços municipais estiveram no terreno a apoiar a população, em articulação com as juntas de freguesia, instituições particulares de solidariedade social (IPSS), escolas e restantes entidades locais. "Esta decisão não altera a resposta do município, que desde o primeiro momento se preparou para apoiar a população", adiantou em comunicado. Entre as medidas implementadas, destaca-se a abertura do Estádio Municipal do Cartaxo, desde o dia 29, como espaço de apoio aos munícipes afectados, que continuará a funcionar diariamente, entre as 08h00 e as 22h00, com acesso gratuito, enquanto o plano se mantiver activo. No sábado, 31 de Janeiro, a autarquia adiantou que mantém um acompanhamento permanente às IPSS e articulou, com a operadora de transportes, serviços municipais e a Junta de Freguesia de Valada, o transporte das crianças daquela freguesia para os respectivos agrupamentos escolares, a partir de segunda-feira, dia 2 de Fevereiro, de forma a minimizar os impactos provocados pelas estradas ainda submersas no concelho. A autarquia informou ainda que, de acordo com dados da E-REDES, se registaram avanços significativos na reposição do fornecimento de energia elétrica durante a noite de dia 30, embora persistam cortes em algumas zonas das freguesias de Pontével, Lapa e Vale da Pedra, sem previsão para a normalização total do serviço. Relativamente ao abastecimento de água, a câmara afirma estar normalizado em todo o concelho, apesar de em alguns pontos estar a ser assegurado com recurso a geradores. Quanto à rede viária, continuam submersas ou com circulação condicionada, por tempo indeterminado, a Estrada do Setil, na passagem sob a linha ferroviária, a estrada que liga Vale de Santarém a Valada e a via entre Vale da Pedra e Valada.

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo deixou uma palavra de agradecimento a todas as equipas envolvidas na resposta à situação, pelo seu "empenho, dedicação e espírito de missão demonstrados", referindo que o trabalho conjunto de todos tem sido essencial para minimizar os impactos desta situação e para devolver a normalidade e o bem-estar a toda a população.